Charleroi va affronter un habitué de la Coupe

Charleroi

Ils ont rendez-vous à 16h pour prendre le car direction Charleroi. Mais pour plusieurs joueurs de Bocholt (D2 amateurs), c’est une heure à laquelle ils sont habituellement toujours… au boulot. "Certains de nos joueurs ont dû prendre congé pour pouvoir venir jouer. Comme Andy Peeters qui est comptable, ou Tim Jeunen qui travaille chez JBC", explique Chris Kwanten, membre du CA du club et responsable de la communication.

Le noyau compte également un ouvrier (le capitaine Carlo Palmans) ou encore un architecte (le gardien Danny Wintjens), mais la plupart des joueurs sont encore étudiants.

"Et ils sont nombreux à avoir été formés à Bocholt : neuf sur les vingt du noyau A. Et il y a un an, lors de la rencontre de Coupe contre Saint-Trond, six joueurs alignés au coup d’envoi étaient même originaires de Bocholt même" , précise, fièrement, Chris Kwanten.

Si cette rencontre s’était soldée par une courte défaite (1-0), elle a écrit une nouvelle page l’histoire d’amour entre Bocholt et la Coupe. "Par le passé, nous avons déjà joué contre Mouscron, Bruges, La Gantoise ou Anderlecht. Et nous avons déjà éliminé des équipes comme Beveren ou Saint-Trond."

Pour les joueurs, prendre part à des rencontres contre les plus grandes équipes de notre championnat n’a pas de prix.

"Le Sporting est un club de tradition, dont la réputation a atteint le Limbourg. Nous avons beaucoup de respect pour le travail qu’ils ont effectué ces dernières années et c’est un plaisir de les affronter. Bien sûr, nous aurions aimé disputer un match contre Anderlecht ou un derby contre Genk. Mais bon, nous sommes habitués à nous rendre à Charleroi. On a joué pas mal de fois à la Neuville contre l’Olympic ces dernières années."

Cette fois, c’est au stade du Pays de Charleroi que les joueurs de Bocholt auront l’honneur de se produire. "Un stade mythique de notre pays." Où ils espèrent bien réaliser l’exploit. "On n’a pas peur de la raclée", assure Chris Kwanten. "L’année dernière, on s’était plus que bien défendu face à Saint-Trond qui marchait fort. On essaiera de réaliser le même exploit à Charleroi."