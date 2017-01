Mehdi Bayat profite des stages estivaux et hivernaux pour avoir un entretien individuel avec chaque joueur. Une belle occasion pour le boss zébré de faire le point calmement avec chaque garçon et de rappeler ce que le club attend de lui. Pas moins de dix Zèbres seront en fin de contrat au mois de juin (Penneteau, Martos, N’Ganga, Boulenger, Dessoleil, Benavente, Bakar, Stevance; mais aussi Remacle et Harbaoui). Ce sont ces garçons que Mehdi rencontre en priorité.

Dimanche, ce sont Benavente, Martos et N’Ganga qui ont pu avoir une demi-heure de franche discussion avec le boss du Mambourg.

Et on se dirige déjà vers une levée d’option pour Benavente. "Il doit encore mûrir dans son football mais il est évident qu’il possède un potentiel énorme. J’avais discuté avec Zidane, son coach à Madrid, lorsqu’on l’a transféré. Zinedine m’avait dit qu’il faudrait encore un peu de temps avant que Cristian ne soit prêt pour le style de jeu pratiqué en Belgique. Mais avec encore un peu de patience et de travail, Cristian apportera un vrai plus à Charleroi. Avec la barrière de langue, tout prend toujours un peu plus de temps avec lui. Mais son potentiel est énorme."

Le médian formé au Real aura 23 ans au mois de mai. Cette saison, il a inscrit deux buts. C’était en Coupe de Belgique face à Bocholt.