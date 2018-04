Le dernier joueur de Charleroi à avoir marqué un but, c’est lui. C’était le 24 février dernier, sur la pelouse de Malines (1-1), de la tête. "Durant la semaine, j’avais pourtant raté toutes mes têtes à l’entraînement et toute l’équipe s’était foutue de moi", se souvient Chris Bedia, qui avait fait son retour sur le banc la semaine suivante, contre Saint-Trond. "C’était un choix du coach… Je l’ai accepté, je n’avais pas trop le choix. J’ai simplement essayé d’être prêt pour la prochaine fois qu’il ferait appel à moi."Une phrase qui traduit bien la nouvelle mentalité de l’attaquant qui, il y a quelques mois, aurait sans doute eu du mal à se relever de pareille situation. Entretien avec celui qui pourrait être un des hommes des PO1.

Chris, le Sporting n’a plus marqué depuis un mois et demi et le manque d’efficacité est pointé du doigt. Comment le vivez-vous en tant qu’attaquant ?

(...)

