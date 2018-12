Felice Mazzù sera privé de Gholizadeh, Riou, Willems, Martos (blessés) et Ilaimaharitra (suspendu), ce vendredi.

Charleroi ouvrira la 19e journée de Pro League, vendredi, en recevant La Gantoise. « Pour un match important car c'est, avec le Standard, notre concurrent direct actuel pour le top 6 », ne cachait pas Felice Mazzù en conférence de presse ce jeudi.

Le coach carolo sera privé de cinq joueurs pour ce match : Ali Gholizadeh (cheville), Rémy Riou (mollet), Steeven Willems, Javier Martos (ischios) et Ilaimaharitra (suspendu). "Pour le reste, Bruno, qui a été malade toute la semaine, s'est entraîné normalement ce jeudi. Tout comme Angella et David Henen. Ils sont dans la sélection mais on verra s'ils sont en mesure de débuter."

Un joueur qui débutera, c'est Gaëtan Hendrickx. Il sera associé à Cristophe Diandy. Mazzù l'a confirmé. "Il jouera à la place de Marco mais je ne vais pas lui demander de faire du Marco. Il devra faire du Gaëtan."