Comme ses équipiers, il a retrouvé le sourire, samedi dernier. À la faute lors de la défaite face à Gand il y a dix jours, Clinton Mata a été très bon face à Zulte Waregem. Et c’est logiquement avec un moral gonflé à bloc qu’il aborde le déplacement à Anderlecht, jeudi soir.

Clinton, cette première victoire en PO1 , elle a libéré tout un groupe ?

"Oui, je pense qu’elle fait du bien à tout le monde. Aux joueurs, au club, aux supporters. Cela fait un moment qu’on l’attendait. L’important, c’est d’avoir bien réagi après la défaite face à La Gantoise. On débute une nouvelle spirale positive. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l’excès de confiance. Simplement garder les pieds sur terre, comme on l’a toujours fait."

Après la défaite de Bruges, vous voyez désormais plus haut que la quatrième place ?

"On se dit effectivement qu’il y a un coup à jouer. Être 2e ou 3e… Tout est possible. Il nous suffit d’une victoire pour intégrer le Top 3 . Mais face à nous, il y a de grandes équipes. Et elles peuvent faire la différence à tout moment."

À commencer par Anderlecht, où vous allez jeudi soir. Cette équipe vous impressionne ?

