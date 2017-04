Trois mois. Cela faisait trois mois, samedi soir, que Charleroi n’avait plus débuté une rencontre avec une défense à quatre. C’était le 20 janvier, sur la pelouse de Gand (défaite 1-0).

Depuis ce jour, la défense à trois était devenue la norme. Elle avait très bien fonctionné, puisque les Zèbres n’avaient encaissé que 9 buts en 8 matches. Et, le plus souvent, sur des erreurs individuelles (le système n’était donc pas en cause).

Mais offensivement, tout semblait plus compliqué depuis plusieurs semaines. Felice Mazzù, conscient du problème, a donc décidé de revenir aux bases et de réinstaurer le 4-4-2. Et même si le match de samedi a mis 70 minutes à se décanter, Charleroi a remporté sa deuxième victoire (seulement) avec deux buts d’écart. Ce qui valide le choix du coach zébré, dont l’équipe semble tendre vers un équilibre.