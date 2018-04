Prendre un point au Club Bruges au Jan Breydel. Voilà une performance de taille qui n’a été réalisée que par deux clubs cette saison. Genk (2-2), il y a quelques semaines, et… Charleroi (3-3) un peu plus tôt dans la saison lors du match au sommet de la 25e journée. Certaines données chiffrées de cet affrontement pourraient offrir des pistes de réflexion aux Carolos pour remettre le couvert et pourquoi pas faire encore mieux…

5

Pour revenir de la Venise du Nord avec un point, Felice Mazzù avait, logiquement, aligné une défense renforcée où on retrouvait sur les flancs N’Ganga et Marinos et dans l’axe le trio Martos-Dessoleil-Zajkov.

(...)