Il y a des histoires qui sont quasi inimaginables, même pour le plus alambiqué des esprits. Celle de David Pollet en fait partie. Qui pouvait imaginer que l’attaquant carolo se retrouverait dans le rôle du héros, cette saison ? Personne ou presque.Pourtant, ce costume, il le connaît. Et il l’avait déjà enfilé en début de saison, en inscrivant deux penalties (face à Mouscron et Courtrai) qui avaient lancé lesvers un début de saison historique, début août., avoue alors l’attaquant.(...)