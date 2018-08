Charleroi L’attaquant ivoirien de 22 ans est prêté une saison avec option d’achat à Zulte Waregem, où il espère jouer plus qu’à Charleroi

Outre l’arrivée de Rémy Riou (31 ans), le Sporting de Charleroi a enregistré ce lundi le départ de Chris Bedia (22 ans).

L’attaquant ivoirien , arrivé au Sporting il y a un peu plus de deux ans, n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Mambourg (78 apparitions, 8 buts), malgré un potentiel indéniable, et a été prêté un an, avec une option d’achat estimée à 2 millions d’euros, à Zulte Waregem (où il sera en concurrence avec Harbaoui et… Sylla, arrivé de Gand ce lundi au Essevee).

"Nous avons eu une discussion avec Felice Mazzù et Chris avait besoin d’aller chercher du temps de jeu ailleurs qu’à Charleroi pour progresser", a indiqué Mehdi Bayat dans Le Grand Débrief (Proximus/La DH). "Il avait fait une bonne préparation et a commencé la saison comme titulaire mais devant lui, il y a désormais des garçons comme Kaveh Rezaei et Jérémy Perbet et on savait que la situation serait difficile pour lui."

C’est pourquoi la solution d’un prêt a été trouvée et convient à tout le monde. "Felice Mazzù était d’accord et a presque demandé la sortie de Bedia." Qui n’impliquera pas le recrutement d’un nouvel attaquant.

"Pour le moment, il a été décidé de ne pas prendre de joueurs en plus car Mamadou Fall est une possibilité à ce poste. Felice Mazzù l’a testé au poste attaquant à l’entraînement et lors des matches de réserve et cela s’est très bien passé pour lui, notamment face à la réserve d’Anderlecht, lundi dernier. Mamadou Fall est donc, en quelque sorte, un transfert interne, même si sa polyvalence nous sera encore utile."