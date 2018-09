Ambiance très carolo ce mardi à l'Union belge.



Marco Ilaimaharitra et Jeremy Perbet se présentaient en effet devant la Commission des Litiges, aux côtés de Pierre-Yves Hendrickx, pour contester les propositions de sanctions du Parquet de l'UB suite à leur exclusion sur la pelouse de Waaaland-Beveren, samedi.

Jeremy Perbet écope de trois matches de suspension (+1 avec sursis) tandis que Marco Ilaimaharitra prend trois matches de suspension. Un appel est possible et probable à la Commission des Litiges d'appel ce vendredi.

Pour rappel, Marco Ilaimaharitra, pour qui le Parquet réclamait une suspension de trois matches et 3.000€ d'amende, s'est défendu en expliquant que sa faute (semelle en avant sur Boljevic après avoir touché le ballon) n'était pas grossière, pas anti-fair play, que l'intensité n'était pas haute (il ralentit sa course avant le contact) et que l'intégrité physique du joueur adverse n'était pas mise en danger, contrairement à ce qui était inscrit dans le rapport de l'arbitre. Pierre-Yves Hendrickx a, pour sa part et compte tenu des arguments évoqués, demandé que la suspension du médian soit d'un match (avec un éventuel sursis).

Jeremy Perbet, lui, a avoué être tombé des nues lorsqu'il a vu que le Parquet réclamait quatre matches de suspension et 4.000€ d'amende. L'attaquant a expliqué qu'il n'avait aucune intention de donner un coup, qu'il souhaitait se relever pour partir en contre-attaque, qu'il n'a pas touché Vanzo (son ancien équipier à Tubize) et qu'il pensait même que l'arbitre sifflait une faute... pour lui. Pierre-Yves Hendrickx a, lui, insisté sur les antécédents nuls du joueur et sur l'absence de brutalité dans le geste, contrairement à ce qu'indique le rapport de l'arbitre. Il a également demandé à ce que Perbet soit blanchi.

Après délibération, les décisions de la Commission des Litiges tomberont en fin d'après-midi.