Jonathan Lardot aurait dû arbitrer le quart de finale de Croky Cup entre Bruges et Charleroi, le 13 décembre dernier. Le match, reporté à ce mardi 16 janvier, sera finalement arbitre par Bart Vertenten. Ce que ne comprends pas Felice Mazzù.

Trois jours à peine après son retour du stage à Murcie, le Sporting de Charleroi se déplace à Bruges, ce mardi, pour un des matches les plus importants de la saison, puisque le club zébré a fait de la Coupe de Belgique son objectif principal. «On va affronter une équipe qui ne perd jamais à domicile, qui y marque toujours et donc le public est un véritable douzième homme, capable d'avoir un impact sur les décisions arbitrales », explique Felice Mazzù.

Sur celles de Jonathan Lardot, qui était désigné pour arbitrer le match reporté le 13 décembre dernier ? Non, sur celle de Bart Vertenten, qui officiera ce mardi soir. « Je ne comprends pas qu'un arbitre désigné en décembre ne le soit plus pour le match de janvier. Pourquoi changer tout à coup ? On n'est plus dans la cohésion. Les joueurs qui arrivent en janvier ne peuvent pas jouer car ils ne sont pas qualifiés. Alors que Lardot, lui, était qualifié à ce moment-là. »

Et il avait remis le match. Cette fois, il ne sera sans doute pas question de remise puisque le terrain de Bruges a été changé durant la trêve. « J'espère que l'eau va glisser plus facilement », souriait Felice Mazzù, qui doit se passer des services de Bedia (élongation), Grange et D'Alberto (pas qualifiés). Nurio, qui était absent du stage pour raison familiales, fait, par contre, bien partie de la sélection. « Psychologiquement, c'est important pour lui », terminait le coach carolo.

La sélection : Baume, Mandanda, Penneteau, Nurio, Marinos, Pollet, Benavente, Lukebakio, Zajkov, Saglik, Ilaimaharitra, Fall, Baby, Martos, Hendrickx, Rodes, Diandy, N'Ganga, Dessoleil, Rezaei.