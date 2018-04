Il y a quelques semaines encore, la saison de Charleroi avait tout pour être l’une des plus réussies de l’histoire du club. Entre une phase classique exceptionnelle, une qualification pour les PO1 acquise très tôt et un classement jamais inférieur à la troisième place, le Sporting a vécu au paradis durant six mois. Mais depuis le 19 janvier 2018 et cette victoire face à Mouscron (2-0), le ciel semble s’être effondré sur la tête des Carolos, qui n’ont plus gagné depuis trois mois. Et qui ont subi une véritable humiliation sur la pelouse de Bruges, jeudi soir (6-0). Oui, Charleroi est en crise. Comment en est-on arrivé là ? Tentative d’explication en six dimensions.

1.UNE CONFIANCE EN BERNE. C’est le maître mot en football : la confiance.

(...)