Titulaire lors des deux derniers matchs de Charleroi, à Saint-Trond, puis contre Eupen, Cristian Benavente a retrouvé le banc, samedi, à Daknam. Non pas parce qu’il avait été mauvais, mais parce que Felice Mazzù avait décidé de revenir au 4-4-2. "Dans ce dispositif, je suis conscient que j’ai moins de chances de jouer , avouait le Péruvien. Le coach a fait son choix, et peu importe le nombre de minutes que je reçois, j’essaie d’apporter un maximum à l’équipe."

Ce qu’il a très bien fait face à Lokeren, puisqu’il a inscrit le but de l’égalisation. Le choix de Mazzù de sortir Pollet pour faire entrer Benavente s’est donc avéré payant. Mais pas uniquement sur un plan offensif. "En première mi-temps, j’ai senti que l’on souffrait énormément à la suite des actions du triangle de Lokeren au milieu. Il y avait toujours un homme seul", précisait le coach carolo après le match. "Je suis conscient que cela peut paraître bizarre de retirer un attaquant alors que nous étions menés, mais finalement, je pense que l’on a vu la différence après la pause et que l’apport de Benavente dans le triangle du milieu a été prépondérant."

Joli coup, donc . Même si le numéro 14 carolo n’était pas totalement satisfait après le coup de sifflet final. "J’ai le sentiment que nous aurions pu prendre les trois points, précisait-il. Mais bon, cela reste un point important. L’important, c’est de ne pas avoir perdu. On vient d’enchaîner trois matchs sans défaite. On reste deuxième et il faut donc voir le positif. Si l’on gagne à Ostende, mardi, ce point contre Lokeren sera peut-être un très bon point."

Retrouvera-t-il une place dans le onze à la Côte ? "Cela dépend une nouvelle fois du système qui sera mis en place. Mais que je joue 20 ou 90 minutes, je me donnerai à fond. J’essaie toujours d’apporter quelque chose."

Et quand c’est un but, c’est encore mieux.