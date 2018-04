"Je termine ma partie de Fifa puis je suis à vous."

Ce jeudi, c’était après-midi détente à Charleroi. Plusieurs Zèbres ont été réquisitionnés par Télésambre pour une Coupe du Monde Fifa, sur Playstation 4. Benavente y joue avec le Pérou et s’est qualifié pour les demi-finales en battant la Belgique de Dessoleil. "Je ne joue pas souvent mais apparemment Dorian joue encore moins que moi", sourit Benavente au moment de s’installer à nos côtés.

Cristian, que ce soit à l’entraînement ou derrière la console, on ne voit que des sourires à Charleroi. On sent que la victoire de dimanche dernier a soulagé tout le monde.

"(...)"