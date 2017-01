Et s’il était enfin lancé ? Un peu plus d’an après son arrivée, Cristian Benavente a déjà pratiquement tout connu. Des joies des débuts réussis, avec deux buts lors de ses deux premières rencontres à plusieurs mises à l’écart du groupe suite à des performances inconstantes, le Péruvien a alterné le très bon et le moins bon depuis son arrivée au Sporting, avec l’étiquette de Kebano du Real.

"Quand un joueur a effectué sa formation au Real Madrid, il rêve forcément de faire une belle carrière", nous confiait-il lors du stage hivernal des Zèbres. "Mais tous les footballeurs ont besoin d’un temps d’adaptation quand ils découvrent une nouvelle culture et un nouveau club. Désormais, je me sens très bien à Charleroi et je sais que le club a de grosses attentes envers moi."

Ces attentes, ce sont des dribbles, des buts, des passes décisives voire des coups de génie. Et mardi soir, sur la pelouse d’Ostende, Cristian Benavente a fait étalage d’une partie de sa palette technique. "Il a été magique", lançait même Bakar. Sur le premier but d’Harbaoui, le médian péruvien laisse joliment passer le ballon entre ses jambes avant d’aller planter lui-même le deuxième but, sur un centre en retrait de Marinos.

"Ce poste de numéro 10 est celui où je suis plus à l’aise", confiait celui qui était positionné en soutien du duo Harbaoui-Pollet. "Je peux y développer mon style de jeu, sans négliger mon travail défensif."

Qu’il insiste là-dessus est révélateur. À plusieurs reprises depuis le début de la saison, Benavente a semblé se décharger de la récupération. Il s’est aussi montré quelques fois égoïste, comme face à Lokeren, en novembre, où il a délibérément oublié Bedia à 2-1, en toute fin de match, pour tenter lui-même le dribble et la frappe, qui ont finalement échoué. "Je vais le recadrer", promettait Mazzù. "Il doit se rendre compte qu’il doit jouer pour l’équipe et non pour lui."

Visiblement , le discours est passé. Ou du moins en partie. "Il peut encore s’améliorer dans ses replacements", insistait le coach zébré en conférence de presse vendredi. "Oui, il a fait un bon match, car le système lui convenait bien. Je pense que dans ce dispositif et avec des matches dans les jambes, il peut s’affirmer. Avec lui, j’insiste énormément sur la défense. Je ne peux rien lui amener au niveau de la technique et des dribbles mais sur ses courses défensives, ça, oui."

S’il parvient à prendre conscience de cela, le Péruvien, unanimement apprécié dans le vestiaire ("c’est quelqu’un de très gentil et serviable, il est très bien intégré et je le considère comme un très bon ami", précisait Dessoleil), a une belle carte à jouer dans les semaines à venir.

"Je suis encore très jeune et je suis persuadé que je peux encore réaliser de belles choses avec Charleroi", indique-t-il. "Cela passe par une qualification pour les playoffs qui est la plus belle compétition pour s’illustrer."

Où il espère prouver qu’il peut être le numéro 10 que Charleroi attend depuis le début de la saison.