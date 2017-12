Chez lui, c’est habituel. Dès que Felice Mazzù donne quelques jours de congé à ses joueurs, Cristian Benavente prend le premier vol pour Madrid, la ville où il a grandi.

C’est donc, sans surprise, là-bas qu’il fêtera le Nouvel An. Mais avant de penser à la fête, Cristian Benavente a fait un détour par les studios de Radio Marca. Le médian du Sporting est revenu sur ses années au Real Madrid, là où il a été formé. "Je ne regrette pas d’être parti car faire son trou au Real est très compliqué. Ce que je me souviens surtout, c’est la vitesse à laquelle les matches se déroulaient. C’était presque un autre sport…"

Mais il a aussi et surtout évoqué ses ambitions de Mondial avec le Pérou. "J’ai parlé avec le staff avant les barrages face à la Nouvelle-Zélande et ils m’ont précisé que je faisais partie de la liste des joueurs susceptibles d’être appelés pour la Coupe du Monde", a précisé le Zèbre. "Mon but est de rendre les choix de Ricardo Gareca (le sélectionneur) difficiles."

Et pour mettre toutes les chances de son côté, Benavente a sa petite idée. "Si je remporte le championnat de Belgique, j’irai au Mondial", termine-t-il, plein d’ambitions. C’est tout ce que les supporters carolos lui souhaitent…