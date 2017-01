Pièce maîtresse du jeu de Mazzù, Marcq aurait pu passer dans le camp d’en face. Son "quasi transfert", un gros changement dans sa vie privée, le milieu de terrain se livre pour la DH.

Cet été, La Gantoise voyait en Damien Marcq le successeur idéal à Sven Kums, transféré à l’Udinese via Watford. Mais le départ du Soulier d’Or s’était déroulé sur le gong du mercato. Si bien que Mehdi Bayat avait directement opposé une fin de non-recevoir à la proposition des Gantois, estimant logiquement qu’il n’avait plus le temps nécessaire pour se retourner et remplacer cette pièce-maîtresse de l’effectif de Mazzù.

Cet hiver, Michel Louwagie a également pensé au Carolo lorsque l’arrivée de Trebel à la Ghelamco Arena a capoté. Mais cette fois, le Sporting n’a pas reçu de proposition concrète. Et c’est donc bel et bien dans la peau d’un Zèbre que Damien Marcq lancera son année 2017 ce vendredi.

[...]

