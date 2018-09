Pour son premier match avec Charleroi, qui était également son premier match chez les pros en Belgique, David Henen a montré que techniquement ses capacités se situaient au-dessus de la moyenne. Ce n’est pas dans ce domaine-là que l’ancien joueur de Monaco et Everton devra évoluer pour passer le pas entre le statut de jeune espoir doué à celui de footballeur professionnel.

"Dans mes anciens clubs, je jouais dans une position différente, j’étais plus offensif", expliquait David Henen après la victoire à Alost où il a joué milieu gauche dans le 4-4-2 couché par Felice Mazzù. "Là, le coach me demande un travail défensif. Pendant mon heure de jeu, j’ai récupéré des ballons, j’ai gagné des duels de la tête, sauf un où le coach m’a crié dessus car je ne suis pas allé au contact. J’ai montré que tactiquement j’étais prêt. Bien sûr, défendre, cela ne se fait pas encore naturellement dans ma tête. Parfois le coach doit me rappeler de rentrer à l’intérieur, par exemple. Et je n’ai jamais joué en 4-4-2, donc je dois apprendre. Mais si j’écoute, tout se passera bien pour moi. Le coach me parle beaucoup, il me demande un travail défensif. Je n’ai pas beaucoup eu l’habitude de cela dans les équipes de jeunes."

Mais pas question pour l’entraîneur du Sporting de brider les qualités offensives de son joueur.

"Je peux dribbler, je peux provoquer, centrer et frapper, explique le nouveau n° 39 des Zèbres. Le coach m’a demandé de jouer le plus simplement possible quand je suis assez bas sur le terrain. Et quand je suis dans les derniers 30 mètres, je peux tenter des choses, faire le show. C’est ce que j’ai fait. J’ai perdu peu de ballons, j’ai combiné…"

Pas encore capable de tenir le rythme pendant toute une rencontre, David Henen espère atteindre toute la plénitude de ses moyens d’ici quelques semaines.

"Quand je vais être à 100 %, je vais pouvoir faire la différence, conclut l’intéressé. J’aimerais atteindre ce niveau après la trêve internationale d’octobre."