Son doublé face aux modestes Chinois de Yanbian Funde (D2) a conclu, vendredi dernier, un stage de très bonne facture. Déterminé, souriant et efficace lors des exercices de finition, David Pollet est revenu d’Espagne avec une bonne dose de confiance. "J’ai fait une bonne semaine. J’ai été performant aux entraînements et lors du match amical. Peu importe la qualité de l’adversaire, un but reste un but", confirme l’attaquant carolo qui est cité sur le départ depuis plusieurs semaines. Entretien.

David, votre tête est toujours à Charleroi ?

"Oui. Aujourd’hui, je suis un joueur du Sporting. J’ai pu lire que j’étais sur le départ mais je ne sais pas d’où ça vient. Je pense qu’il y en a plus d’un qui aimeraient me voir partir. Cela fait partie du job, je l’accepte. Mais je suis toujours sous contrat. Et aujourd’hui, mon avenir est à Charleroi."