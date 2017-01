Il est un temps pas si lointain que cela où le Sporting avait un président qui n’hésitait pas à monter sur le terrain lors du stage… pour apprendre aux joueurs comment jongler ! Un temps définitivement révolu.

Lors de cette semaine à Valence, Fabien Debecq suit les Zèbres, mais en conservant toujours cette distance qui le caractérise. Le premier entraînement à El Saler, c’est d’ailleurs depuis le fauteuil du lobby de l’hôtel qu’il l’a regardé. "C’est un plaisir d’être présent lors de ce stage, mais aussi une volonté. C’est important pour moi d’être proche des joueurs et du staff. Je veux qu’ils se sentent soutenus. Dans ma façon de gérer mon entreprise et le club, j’accorde beaucoup de place à l’humain. Depuis la reprise du club, on veut rendre une âme à Charleroi…"

Affable, il aime également passer du temps avec les joueurs. "Je suis très fier du groupe et de la mentalité des garçons. Cela n’était pas le cas lors de la reprise du club où c’était assez compliqué avec certains joueurs."

Effectivement, le Charleroi du duo Bayat-Debecq n’a plus rien à voir avec celui de l’ère Abbas Bayat. En seulement quatre ans, le Sporting est redevenu un club crédible, ambitieux et plein de projets. "La réussite actuelle ne dépasse pas nos espérances… même si on n’avait peut-être pas pensé que tout irait si vite. La reprise du club (NdlR: qui affichait alors un passif de près de cinq millions) constituait un énorme challenge. Il faut donc être réaliste et être très content de ce qu’il se passe."

Grâce à l’excellent travail réalisé, le matricule 22 est passé du statut de club virtuellement en faillite à celui d’une entreprise qui paie des impôts. "Après, notre équilibre reste fragile. Mais ça l’est aussi pour des clubs comme Gand et Genk qui, malgré des budgets bien plus importants que le nôtre, sont derrière nous au classement."

Et Fabien Debecq le répète sur un ton convaincu et convaincant : "Mon ambition est de faire de Charleroi un grand club ! Cela prendra le temps qu’il faut… mais on y arrivera ! Avant, les joueurs venaient à Charleroi pour se relancer. Et même si le club possède encore un peu cette casquette, les choses évoluent. Quand on parvient à recruter un joueur comme Harbaoui, cela prouve qu’on a encore franchi une étape supplémentaire. Il va apporter énormément au groupe et je suis convaincu qu’on va voir un Charleroi très performant pour la suite de la saison."

Si la reprise s’annonce particulièrement coriace pour des Carolos qui vont affronter Gand, Zulte, Ostende et Bruges, Fabien Debecq est convaincu que son groupe est taillé pour se qualifier pour les playoffs 1. "Et si on n’y est pas, on aura tout fait pour y être ! Aujourd’hui, beaucoup de clubs pensent que Charleroi est à sa place en PO1. D’ailleurs, on voit bien qu’ils se méfient de nous. Même les clubs du Top 3 ne sont pas à l’aise lorsqu’ils doivent venir chez nous. Quand je vois ce groupe qui pousse collectivement et qui a été chercher tant de victoires en fin de rencontre, c’est la preuve qu’il y a eu un très gros travail réalisé derrière par la direction et le staff."

Un travail remarqué… et qui ne passe pas inaperçu.

Et si le mercato vaut pour les joueurs, Fabien Debecq sait qu’un jour viendra où son coach… et même son administrateur seront sollicités. "Mehdi est tellement compétent qu’un jour ou l’autre, de nouvelles portes s’ouvriront à lui. Nous formons un duo inséparable et si, un jour, l’un devait s’en aller, cela serait très compliqué pour l’autre… Depuis la reprise en 2012, il n’y a pas eu la moindre friction entre nous."





QNT, sa machine de guerre

Si Fabien Debecq est un président heureux, il est également un homme d’affaires accompli. QNT, son entreprise de compléments alimentaires (fondée il y a seulement six ans !), est désormais implantée dans 50 pays, dégage un chiffre d’affaires annuel de 40 millions et emploie 100 personnes.

Et les perspectives de développement sont encore immenses puisque QNT vient d’ouvrir une unité de production en Inde et s’attaque au marché chinois.

Mieux encore, QNT a signé il y a quelques jours un contrat avec Basic Fit afin d’en devenir son fournisseur officiel. "Basic Fit, c’est une machine de guerre ! L’enseigne possède 150 salles de sport en Hollande, 140 en Belgique et 50 en France. Et elle veut ouvrir une salle par semaine dans l’Hexagone pour atteindre les 500 clubs fin 2018."

En Belgique, le marché des produits de sport nutrition est évalué à 20 millions par an. QNT en détient 26 % des parts de marché… contre 3 % à Etixx, la boîte de Marc Coucke. Si cet extravagant personnage fait vivre le club d’Ostende en y injectant des billets à la pelle, Fabien Debecq n’entend pas se calquer sur ce modèle. "Pas parce que je ne veux pas mettre de l’argent dans le Sporting. Et, d’ailleurs, j’ai dû en mettre au début. Mais parce que je ne veux absolument pas que le club ne dépende que de quelques personnes. Le Sporting doit pouvoir s’autofinancer et c’est cette structure et ce mode de gestion que nous avons mis en place."

Le foot est un monde grisant, où pas mal de personnes se sont brûlé les ailes. Voilà pourquoi le président veut rester prudent. "C’est sûr que le foot est très excitant et qu’on a envie d’arriver le plus vite et le plus haut possible. Mais c’est dans ma personnalité de ne pas m’emballer. Et ça restera le cas tant que je serai à Charleroi."





"Le nouveau stade pour 2019"

Lorsque Fabien Debecq se lance dans un projet, il le fait à fond. Et s’il a repris le Sporting, c’est pour y laisser une trace indélébile. Cela se concrétisera notamment à travers le stade, en cours de rénovation. La Ville de Charleroi sortira sept millions pour réaliser l’enveloppe extérieure de l’enceinte. Le Sporting injectera cinq millions (sur fonds propres) pour totalement relifter tous les espaces d’accueil (buvettes, restaurant, boutique, bureaux,…). "Si tout se déroule comme prévu, on espère débuter les travaux fin 2017, pour les terminer deux ans plus tard. Il est évident que Charleroi a besoin d’un stade nettement plus convivial. Après, je sais également qu’un nouveau stade ne servira à rien si les résultats sportifs ne suivent pas."

Car Fabien Debecq a un gros regret depuis la reprise : le fait que l’assistance ne décolle toujours pas. "Est-ce dû à ma déchirure qui s’est produite il y a quelques années ? Aux droits télé ? Au pouvoir d’achat ? Je reste convaincu qu’avec du travail et du temps, on va ramener du monde au stade. Mais notre assistance actuelle n’est pas proportionnelle à nos résultats."