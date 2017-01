Il a bluffé tout le monde. En sortant un 3-4-2-1 presque expérimental de son chapeau pour le déplacement à Ostende, suite aux absences de plusieurs titulaires (Marcq, Diandy, N’Ganga) et en donnant la chance à d’autres de se montrer (Marinos, Benavente, Hendrickx…), Felice Mazzù a réalisé un coup de maître. Cela pouvait payer ou casser. Cela a payé. "Car les joueurs ont été réceptifs et ont assimilé le nouveau dispositif en deux jours. Ils ont beaucoup de mérite", soulignait le T1zébré, qui avait mis en place une animation claire.

A trois pour mieux défendre

Avec une défense à trois, le coach carolo renforçait à la fois son axe central, tout en y ajoutant de la taille, avec la présence de Dessoleil, entre Martos et Willems. "Je me suis bien senti dans ce système", commentait le jeune papa. "On l’avait déjà utilisé la saison dernière et on l’avait pas mal travaillé durant la préparation estivale. Les rôles étaient clairs, et ils ont été bien appliqués."

Des flancs incisifs

(...)

