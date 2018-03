Le défenseur carolo a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le Sporting, ce jeudi.

Mehdi Bayat l'avait annoncé : la mini-trêve entre la phase classique et les PO1 est un moment propice pour rencontrer les joueurs et discuter de leur contrat. L'administrateur-délégué a tenu parole et a annoncé, ce jeudi, la prolongation de Dorian Dessoleil.

Le défenseur de 25 ans (qui avait déjà été prolongé voici un an) a en effet vu son contrat être prolongé de cinq saisons. Avec, évidemment, une revalorisation salariale à la clé. Il est désormais lié au club carolo jusqu'en 2023.

D'autres prolongations sont attendues dans les jours à venir, dont celles de Kaveh Rezaei et Cristian Benavente ou Gaëtan Hendrickx.