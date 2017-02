Les supporters de Charleroi avaient crié au conflit d’intérêt en début de semaine lorsque la désignation de Monsieur Gumienny avait été officialisée en vue de ce match capital dans la lutte pour les playoffs. Il faut dire qu’en plus d’être Limbourgeois, l’homme en noir travaille pour Nike… qui est l’équipementier du Racing.

L’Union belge n’y voyait aucun souci, même si c’était pourtant la première fois de la saison qu’elle envoyait Monsieur Gumienny à la Luminus Arena.

Hier, l’homme en noir a prouvé qu’il était totalement impartial en livrant une prestation parfaite. Un match marqué par les deux penalties accordés. Mais les cinq décisions capitales prises par l’arbitre ont toutes été correctes.

Pas de penalty

Schrijvers s’écroulait au milieu de trois Zèbres (24e). L’arbitre ne sifflait pas de penalty. Bien vu puisque Dessoleil avait bien touché le ballon.

Carte jaune méritée

Damien Marcq allait protester pratiquement nez contre nez après avoir reçu une carte jaune (44e). Là aussi la décision de l’arbitre était logique puisque Samatta aurait pu se retrouver en position de frapper.

penalty indiscutable

M. Gumienny a également pris ses responsabilités en désignant le point de penalty suite à une poussée de Bedia dans le dos de Uronen. La décision de l’homme en noire était bonne; la frappe de Pozuelo nettement moins !

But logiquement annulé

Cette décision du juge de ligne était également la bonne. Il n’hésitait pas à lever son drapeau pour signaler une position de hors-jeu de Samatta qui venait de tromper Penneteau. Le ralenti était clair : l’attaquant était hors-jeu d’un pied.

Penalty, là aussi

Monsieur Gumienny a eu du travail hier ! Même si Dessoleil criait au scandale et affirmait de bonne foi que sa faute de main était involontaire, il avait bien le bras décollé du corps. Ce second penalty pouvait donc bel et bien être accordé.