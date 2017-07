Le stage carolo se poursuit à Mierlo. Mais la journée de mardi a réservé deux mauvaises nouvelles.

La première: Cristophe Diandy s'est blessé ce matin. Lors d'un exercice de course, le médian sénégalais a préféré s’arrêter, après avoir ressenti une petite gène au niveau des ischios, là même où il avait déjà eu une douleur il y a deux jours. En compagnie de Mehdi Bayat et du docteur Frédéric Borlée, il est allé passer une échographie dans un hôpital proche d'Eindhoven. Verdict : Diandy souffre d'une petite élongation et devrait être indisponible deux semaines.

Embêtant en vue du match amical de ce mercredi face à Bochum ? Pas vraiment puisque ce match a été... annulé. C'est la seconde mauvaise nouvelle du jour. Des risques de bagarres entre supporters du Standard et de Charleroi, qui s'étaient donné rendez-vous sur le lieu de la rencontre, existaient et la police locale a demandé l'annulation pure et simple de la rencontre. Ce qui embête évidemment Felice Mazzù et son staff...