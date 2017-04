Moins de 70 heures après leur exploit d’Anderlecht, les Zèbres ont la possibilité de faire un pas de plus vers la quatrième place (au minimum !) en cas de performance à Ostende.

Même si les échéances s’enchaînent, Cristophe Diandy insiste pour qu’on n’oublie pas trop vite la performance de jeudi. "Non, les Anderlechtois n’ont pas fait preuve de suffisance contre nous. On savait juste qu’en affichant l’état d’esprit adéquat, on était capable de battre cette équipe. Je suis aussi très content pour nos attaquants qui retrouvent leur efficacité à un bon moment. Contre Anderlecht, on s’est défoncé et on a couru partout pour décrocher cette victoire. Le groupe a montré qu’il voulait vraiment ces trois points. On sait qu’il faudra probablement courir encore plus contre Ostende qu’à Anderlecht pour signer une nouvelle performance. Mais le mental passera au-dessus de la fatigue, c’est notre philosophie cette saison."

Charleroi a débuté ses playoffs à domicile contre Ostende (1-1). Et ce sont probablement les Côtiers qui ont le plus fait souffrir les Carolos depuis le début de cette compétition. "Il y avait eu trop de déchet et trop de pertes de balle dans notre jeu. L’équipe aura certainement retenu les leçons. Si on ne commet plus ces erreurs, pourquoi ne pas aller gagner là-bas ?"

Depuis le début de la saison (25 matches en phase classique, 5 en playoffs), Cristophe Diandy est probablement l’un des Zèbres les plus réguliers. À 26 ans, le Sénégalais l’avoue : "Oui, je dispute peut-être la meilleure saison de ma carrière ! J’ai beaucoup joué et je pense avoir livré pas mal de bons matches. Pour cela et pour la confiance qu’ils m’accordent, je remercie le groupe et le staff !"