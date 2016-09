Djamel Bakar, la bonne surprise des Zèbres

Charleroi

Le banc et la tribune. Voilà à quoi s’était cantonné Djamel Bakar depuis le début de la saison. Arrivé à Charleroi en provenance de Montpellier le 1er juillet dernier, il accusait, à l’époque, un gros retard physique. Mais à force de travail, il retrouve petit à petit son niveau. Et cela semble plaire à Felice Mazzù, qui n’a pas hésité à le titulariser lors des deux dernières sorties du Sporting (contre Eupen et à Anderlecht), à la place de Sotiris Ninis. "Je suis assez satisfait de lui. Il a fait un gros début de match" , admettait le T1 carolo . "Mais il n’est pas encore au top physiquement et je lui avais dit qu’il jouerait maximum un quart d’heure en deuxième période."

S’il avoue qu’il aurait pu tenir encore quelques minutes, Bakar sait qu’il a encore du boulot. "Je pèche encore au niveau physique et je travaille pour revenir à mon meilleur niveau, mais je suis sur la bonne voie."

Aligné dans une position de numéro 10, derrière David Pollet, le Comorien a non seulement inscrit un joli but mais a aussi effectué un énorme travail. "Je lui avais déjà dit après la rencontre face à Eupen qu’il avait été très bon", expliquait Pollet. "Face à Anderlecht, il a été récompensé avec ce but; je suis content pour lui. J’espère qu’il va continuer de la sorte car il apporte un jeu différent à l’équipe."

Il est vrai que le style du Comorien tranche radicalement avec celui, tout en technique et en toucher de balle, de Ninis, mais il semble bien correspondre au "football d’ouvrier" prôné par Felice Mazzù.

"Il y a une grosse concurrence à son poste", précisait le coach zébré. "N’oublions pas qu’il y a encore des joueurs comme Benavente en attente…"

Bakar, lui, est conscient de cette réalité, mais espère compter sur sa polyvalence pour accumuler le temps de jeu. "Je pense que tout le monde sait que j’ai une préférence pour les flancs, mais je n’ai rien à revendiquer. Je joue là où le coach a besoin de moi et je continue à travailler."

Et ce n’est pas le superbe but inscrit au Parc Astrid qui va lui monter à la tête. "C’est un but… C’est tout. Moi, j’aime gagner et aujourd’hui, cela n’a pas été le cas", expliquait-il laconiquement dimanche. "Anderlecht nous a fait courir, a eu la possession du ballon et les qualités des Bruxellois nous ont fait reculer. C’est vrai qu’il y a eu de bonnes choses, mais en tant que compétiteur, on déteste perdre. Et on va travailler pour remporter le prochain match."

Ce sera déjà vendredi soir, face à Malines. Une rencontre où Bakar devrait à nouveau connaître les joies de la titularisation.