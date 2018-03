Il n’a plus foulé le sol belge depuis le 30 janvier. Et, à l’époque, il était toujours un joueur de Charleroi. Un mois et demi (et… quinze petites minutes de temps de jeu) plus tard, Dodi Lukebakio est de retour en Belgique avec un training noir, jaune, rouge. Mais pas celui de Watford. Celui des Diablotins, qu’il a rejoints ce lundi en vue des rencontres face aux Pays-Bas (22/3) et à la Hongrie (26/3). Et il a des choses à raconter.

