Le défenseur carolo, touché au psoas, est forfait pour la réception des Pandas par les Zèbres. Nurio, lui, s'est entraîné normalement ce vendredi et devrait pouvoir tenir sa place.

Felice Mazzù sera-t-il privé de 50 % de sa défense titulaire pour la réception d'Eupen ? C'est possible. Mais il sera à coup sûr privé de 25 % de son quatuor défensif habituel puisque Dorian Dessoleil n'a pas été sélectionné pour la rencontre face à la lanterne rouge de Pro League. « Sa blessure remonte au début de la semaine », précisait Felice Mazzù en conférence de presse ce vendredi. « Il a ressenti une traction au niveau du psoas dans un contact et nous avons décidé, avec le staff médical, de ne prendre aucun risque. »

Quant à Nurio, touché aux adducteurs, il s'est entraîné normalement ce vendredi, sans ressentir de douleur, mais une décision définitive concernant sa participation au match face à Eupen sera prise samedi matin. « On attend de voir sa réaction mais pour le moment, cela a l'air d'aller », précisait le coach carolo.

Pour remplacer les deux joueurs, des solutions existent. Gjoko Zajkov et Francis N'Ganga sont les remplaçants naturels de Dessoleil et Nurio mais Diandy pourrait également débuter en défense centrale. « Il a été testé plusieurs fois à cette position en match amical et j'ai été satisfait. Il pourrait donc dépanner si je décide d'aligner un entrejeu plus offensif », disait Mazzù, qui s'attend à un match compliqué face à une équipe qui « marque beaucoup », même si elle encaisse énormément. « On va devoir trouver l'équilibre dans notre bloc », terminait le T1 zébré.

La sélection : Baume, Mandanda, Penneteau, Baby, Marinos, Bedia, Benavente, N'Ganga, Zajkov, Pollet, Ilaimaharitra, Fall, Martos, Lukebakio, Hendrickx, Saglik, Diandy, Tainmont, Nurio, Rezaei.

Blessés : Willems (rééducation – ligaments croisés), Remacle (genou), Dessoleil (psoas)

Non sélectionnés : Rodes, Célestine.