C’est plus que probablement dans la peau d’un remplaçant qu’Enes Saglik retrouvera son ancien club, Eupen, ce samedi.

Et pour cause : le médian belgo-turc n’a jamais été titularisé par Felice Mazzù depuis le début de la saison. Depuis qu’il est arrivé à Charleroi en provenance de Lokeren, en janvier 2014, le milieu de terrain vit sa période la plus compliquée. Voici pourquoi.

(...)