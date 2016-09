"Fall doit juste mettre le premier but"

Charleroi

Le transfert de Ndongala vers La Gantoise fait déjà partie de l’histoire ancienne à Charleroi. Tout le mérite en revient à Mamadou Fall, son successeur.

Arrivé de D2, il s’est directement imposé sur le flanc droit. Au point de devenir l’une des attractions de ce début de saison au Mambourg.

Sa qualité principale ? Sa vitesse ! "Je suis déjà un rapide. Mais pourtant, il me prenait 20 m sur 100 m," sourit Grégory Grisez, son ancien équipier au White Star.

Effectivement, ses raids dévastateurs ont déjà donné des sueurs froides à pas mal de défenses. Fall aurait même pu recevoir deux penalties depuis le début de saison grâce à cette pointe de vitesse. Mais tant face au Standard qu’à Anderlecht, les arbitres ont estimé que l’intervention de l’adversaire n’était pas fautive. "En Belgique, je n’avais jamais joué avec un joueur aussi rapide que lui," poursuit Samuel Fabris, l’ancien Espoir du Sporting qui était… son capitaine chez les Étoilés.

Fall a été titulaire lors des six premiers matches de championnat. Une sacrée performance pour un joueur qui vient de D2. Et pourtant, cela n’étonne pas ceux qui le connaissent le mieux. "J’avais parlé avec lui l’an dernier en début de saison. Je lui avais dit que s’il s’améliorait encore techniquement, il serait prêt pour la Pro League . Il a vraiment travaillé cet aspect tout au long de la saison et en est récompensé. Je ne suis donc pas impressionné par sa réussite actuelle," poursuit Fabris.

À Charleroi, c’est son manque d’efficacité devant le but qui semble être son point faible. "C’est pourtant un domaine sur lequel il avait bien progressé la saison dernière. Je suis certain qu’une fois qu’il aura planté son premier but, les autres vont suivre. Car les occasions, il sait se les créer. Une fois qu’il aura perfectionné sa finition, il sera prêt pour encore aller plus haut que Charleroi," estime Grisez.

Au White Star, tout le monde se souvient de Fall comme d’un gars calme, travailleur et déterminé à réussir. "Après notre titre de champion, il s’était mis à pleurer tant il était ému. Il avait remercié tout le monde pour la formidable saison qu’on lui avait permis d’accomplir. On voit que ce gars n’a pas eu la vie facile tous les jours."

De quoi donner plus de crédit encore à son superbe début de saison...