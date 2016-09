Fall: "Je suis tranquille dans ma tête"

Charleroi

Sa folle percée en Pro League le place sous le feu des projecteurs. Applaudi pour ses matches pleins, Mamadou Fall est également gentiment moqué pour ses gros ratés en zone de finition. L’ancien joueur du White Star Bruxelles ne s’en cache pas : il espère planter son premier but au plus vite afin que le doute ne s’installe pas.

Mamadou, comment expliquez-vous ce raté dans les arrêts de jeu contre Malines ?

"Le centre est parfait est je veux prendre le gardien à contre-pied. Mais il reste au centre de son but et ma reprise de la tête file directement dans ses bras. C’est dommage car j’aurais tant voulu inscrire ce but qui aurait offert la victoire à mon équipe."

Après 7 matches, vous n’avez pas encore marqué, même si vos prestations sont remarquées.

"Mais je reste tranquille dans ma tête. L’an passé, j’ai terminé meilleur passeur et meilleur marqueur de mon équipe. Avec Charleroi, je dois encore franchir un palier, mais je travaille pour y arriver. Sept matches, c’est peu mais beaucoup à la fois; j’attends donc mon premier but avec impatience."

Le doute s’installerait-il en vous ?

"C’est normal. Quand on rate des occasions faciles, ça travaille. Et même si on me dit que je livre de bons matches, j’estime que ce n’est pas encore suffisant. Je dois viser plus haut."

En première période, vous avez à nouveau été accroché dans le rectangle comme cela avait déjà été le cas contre le Standard et Anderlecht.

"Pour moi, c’est clair qu’il y avait penalty car je suis accroché. Contre Malines, je ne suis pas tombé tout de suite car j’ai tenté d’aller au bout de mon action. Mais l’arbitre devait revenir à la faute. C’est déjà la troisième fois que j’estime mériter un penalty. Je ne suis pas un simulateur. Je ne suis jamais tombé pour rien… Cela me fait mal car ces actions auraient pu aider l’équipe. Je m’en excuse et je suis désolé pour les supporters et pour mes équipiers que ça n’ait pas été le cas."

Mercredi, place à la Coupe de Belgique. Avez-vous besoin de souffler ?

"En venant de D2, je n’ai pas eu l’habitude de disputer trois matches par semaine. Mais je me sens bien depuis le début de la saison et j’ai travaillé afin de pouvoir enchaîner les matches et répondre présent. Si le coach a besoin de moi, je me sens prêt."