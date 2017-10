Dans l’absolu, aller chercher un partage à Lokeren n’a rien de catastrophique. S’imposer à Daknam est tout sauf évident et le point glané samedi soir a même été qualifié de "bon point" par plusieurs joueurs, au vu du scénario. Mais dans l’ensemble, la prestation zébrée n’a pas été brillante. Comme souvent ces dernières semaines. Le Sporting semble s’essouffler et n’a remporté qu’un match sur les six derniers. Faut-il, dès lors, être préoccupé par la forme actuelle des Zèbres ?

>> Pourquoi il faut s'inquiéter ?

>> Pourquoi il faut rester calme ?

[...]