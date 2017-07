La préparation idéale de Charleroi incite Mazzù à la confiance… et à la méfiance

Avec cinq victoires, un partage et une défaite (face à Tubize avec plusieurs titulaires absents), Charleroi a réalisé une préparation quasi parfaite. Mais à l’aube de la reprise, Felice Mazzù refuse de s’enflammer.

Felice, vous êtes conscient que tout le monde s’attend à une victoire de Charleroi, ce samedi ?

"Oui, et c’est assez logique qu’on pense cela de l’extérieur. Mais nous, on ne doit pas penser comme ça. On doit simplement essayer d’être des guerriers… pour donner raison aux gens qui nous voient gagner."

Elle a quoi de plus que l’an dernier cette équipe de Charleroi 2017-18 ?

"Elle n’a rien de plus. On est dans la continuité. Et on a incorporé de la fraîcheur. De la bonne fraîcheur, je pense, car les recrues m’ont bien plu durant la préparation. On verra si on peut confirmer sur la longueur. Mais ce qui a peut-être changé, c’est qu’on est vu différemment de l’extérieur. Je le dis en toute humilité : on a acquis un certain statut en se qualifiant deux fois en trois ans pour les PO1 ."

Aviez-vous déjà vécu une préparation si faste ?

"Oui, lors de ma première saison au club. Mais on avait joué contre des adversaires de séries inférieures. Ici, on a affronté des adversaires de qualité, pour une préparation. Mais comme je l’ai dit, cela me fait un peu peur. On doit trouver l’équilibre entre avoir la confiance d’avoir réalisé une bonne préparation et l’excès de confiance. Il faut être vigilant. L’adversaire va être encore plus motivé à nous battre et un excès de confiance pourrait anéantir le travail réalisé ces dernières semaines."

Vous attendez encore des renforts d’ici le 31 août ?

"Il y aura encore du mouvement car il y aura sans doute encore des sorties. Si Clinton Mata part, il faudra le remplacer par un back droit. Pour le reste, on est à l’équilibre même si Tainmont et N’Ganga s’en vont. Après, on verra comment ça se passe offensivement mais pour le moment, je suis très content de mes attaquants. Et il ne faut pas oublier que Benavente peut jouer comme deuxième attaquant, même s’il a fait une bonne préparation comme numéro 8."

