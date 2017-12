Pour réaliser une première partie de saison extraordinaire, Felice Mazzù s’est appuyé sur un groupe pas trop élargi mais où les changements n’ont pas diminué le niveau de l’équipe.

Quand on compare l’équipe victorieuse à Courtrai lors de la première journée et celle qui s’est imposée à Zulte Waregem, on se rend compte que quasiment une moitié d’équipe a changé avec des résultats similaires.

(...)