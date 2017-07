C’est devenu une bonne habitude : Charleroi a livré un nouveau très bon match de préparation. Toujours invaincus, les Zèbres ont engrangé un quatrième succès en quinze jours, sur la pelouse de Bétheny, face à Reims (Ligue 2). Pollet, Nurio et Bedia ont trouvé le chemin des filets. Et le Sporting a fait le plein de confiance. De quoi ravir Felice Mazzù. "On fait une bonne préparation et je suis évidemment très content de ce que je vois… Mais, dans un sens, cela me fait peur", indiquait le T1 zébré. "J’ai peur de l’excès de confiance. On doit s’appuyer sur l’énergie que nous développons actuellement pour ne pas tomber dans ce piège."

Il n’empêche que les satisfactions sont nombreuses. Pressing constant, danger sur les flancs, coups de pied arrêtés bien donnés et défense de fer (la défense type Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio se dégage) : les Zèbres ont livré une solide performance, mercredi soir. À l’image d’un très bon Benavente. " Je pense qu’il est dans une de ses meilleures périodes depuis qu’il est à Charleroi", précisait Mazzù, qui a fait évoluer le petit Péruvien en numéro 8, là où il a fait étalage de sa vista… et de sa capacité à défendre. "Il ne le faisait peut-être pas avant donc c’est bien. On voit un autre Benavente à ce poste."

Si Bedia et Pollet ont tous les deux inscrit leur troisième but en préparation ("c’est très bon pour leur confiance"), Kaveh Rezaei est toujours à la recherche de sa première réalisation avec Charleroi. "Mais cela va venir. En tout cas il travaille énormément. Et il mériterait de marquer un petit but", glissait le coach du Sporting, qui peut être content de ses recrues.

Car Lukebakio a une nouvelle fois été très bon, dans la percussion et dans les dribbles, tandis que Nurio Fortuna a livré un match cinq étoiles, qu’il a ponctué par un but et une passe décisive…

"On peut dire que c’est un match de préparation parfait", résumait le latéral portugais après la rencontre. "Je suis très heureux de m’être montré décisif. Je suis un joueur qui aime participer aux actions offensives." Il l’a prouvé. Et il semble déjà très bien intégré. "Je dois remercier mes équipiers pour cela", disait-il. "On forme une véritable famille."

Qui a fait le plein de confiance, à dix jours de la reprise, face à Courtrai. "On gagne, c’est bien, mais c’est en championnat que ce sera le plus important de répondre présent", notait Nurio. Avant cela, les Zèbres affronteront encore Düsseldorf, samedi, et Tubize, mardi prochain. Histoire, peut-être, de conclure en beauté une préparation déjà réussie.