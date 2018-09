Même s’il ne le montrait pas trop au moment d’analyser la rencontre de son équipe, c’est un Felice Mazzù satisfait qui s’est présenté devant les médias.

"Par rapport à la semaine mouvementée que nous venons de connaître, on est très content des trois points. Cela faisait assez longtemps que nous n’avions pas récolté le fruit de notre travail. Même si je trouve qu’on a déjà mieux presté dans le passé dans des rencontres comme celles face à Anderlecht et Genk. On doit être content des trois points et de l’intégration d’une partie des nouveaux joueurs. Je trouve qu’il y a eu une certaine complémentarité entre Adama Niane et Jérémy Perbet. C’est un gros point de satisfaction. Ce que je regrette, c’est qu’on ait commencé le match avec des grosses couches. Par rapport à une période plus difficile, cela peut être compréhensible. À la mi-temps, j’ai voulu leur retirer leurs doutes. Car depuis le début de la saison, on a proposé de bonnes choses, sauf contre Courtrai. Aujourd’hui on a gagné, c’est bien. Je râle quand même sur le but encaissé. On doit parfois mieux gérer certaines parties de match. Je pense à un corner où on fait un bazar bizarre à deux et sur la contre-attaque, on peut prendre un but. Par contre, en fin de match, on a peut-être montré une meilleure gestion. Cela aurait été bien qu’en fin de match, Massimo Bruno marque un but. Je pense que tout Charleroi aurait été heureux. Il vient d’arriver en ayant roulé des heures et des heures. Ce qu’il a montré, c’est déjà très bien."

Avant de se retirer, l’entraîneur des Zèbres analysa la prestation de Niane et le mercato du Sporting…

"Niane, c’est l’attaquant de profondeur qui nous manquait depuis le départ de Kaveh Rezaei. Même si tout n’était pas parfait, ce soir, il nous a apporté de la profondeur et des courses. Je pense que la direction a fait du bon boulot. La nécessité était là et je pense que tout le monde l’a vu contre Courtrai qu’on devait amener de la concurrence. Qu’on devait trouver des joueurs qui jouaient dans leurs clubs. Cela a été fait d’une bonne manière. En ce qui concerne les cinq nouveaux, j’espère que la mayonnaise prendra rapidement et qu’on pourra les amener au meilleur niveau. Je suis très satisfait du mercato."