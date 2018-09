Les nouveaux Angella, Niane, Osimhen et Bruno sont repris pour le déplacement à Sclessin. Henen doit encore attendre...

"David n'est pas encore prêt, expliquait le coach des Zèbres ce vendredi. Il doit encore apprendre notre philosophie de jeu et les différentes consignes. Et j'ai pour le moment dans mon groupe d'autres possibilités. Mais j'ai découvert un garçon très ouvert qui pose de nombreuses questions, c'est agréable."



L'entraîneur du Sporting se félicitait de l'intégration rapide de ses nouveaux joueurs: "J'ai maintenant un banc où chaque élément pourrait endosser sans aucun problème le statut de titulaire. Je vis très bien ce luxe dans mon équipe. C'est maintenant à moi de faire les bons choix."

Pour décrocher à Sclessin un succès qui se refuse à Felice Mazzù depuis qu'il a déposé ses valises au Mambourg.



Le noyau: Penneteau, Riou, Baume, Willems, Marinos, Perbet, Benavente, Nurio, Gholizadeh, Osimhen, Ilaimaharitra, Angella, Martos, Rodes, Hendrickx, Busi, Diandy, Bruno, Dessoleil, Niane.

Non-repris: Mandanda, Henen, Dervite, Zajkov, Noorafkan, Grange.



