"C’est un bon résultat pour Charleroi." C’est avec ces mots que Felice Mazzù a directement commenté le partage signé par ses gars à Genk. Car c’est une nouvelle fois en fin de rencontre que le Sporting est parvenu à signer un résultat positif. "C’est déjà notre 13e but de la saison en fin de match", précisait même le coach, comme pour appuyer sur cette donne incroyable. "C’est bizarre, non ? Par rapport à l’état d’esprit, à l’organisation, à l’envie et aux valeurs affichés par le groupe, c’est forcément un bon point. Tout le monde sait que Genk propose le meilleur football de Belgique; on ne venait donc pas pour rivaliser en termes de contenu mais bien avec nos armes."

Et voilà donc Charleroi qui a encore sorti son arme fatale : le Felice time. "Résultat logique ou pas, cela m’importe peu ! Ce qui est important, c’est ce point décroché à la 86e. Cela prouve que le groupe a envie d’aller au bout."

Et que ce groupe est également animé par un excellent état d’esprit. Car hier soir, c’est Marinos (pourtant relégué sur le banc au profit de Mata) qui a délivré les Zèbres. "Il est exceptionnel. Je possède deux arrières latéraux de très grande qualité. Ils savent que Charleroi a besoin de tout le monde."

Si Mazzù sait que tout le monde envoie (enfin) son groupe en playoffs, il tient tout de même à calmer le jeu. "Tout est possible dans le foot. Comme prendre un point contre Genk qui a tout de même bénéficié de deux penalties. Mais on peut également échouer par la suite si on tombe dans le piège de se dire que notre programme est plus abordable que celui de nos concurrents. On doit garder le respect et l’humilité. C’est comme ça qu’on terminera la phase classique en se qualifiant."