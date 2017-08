Bruno Godeau (3e, csc), Dodi Lukebakio (30e, 52e), David Pollet (43e) et Dorian Dessoleil (60e) ont paraphé le succès de Charleroi à Mouscron (2-5) dans le cadre de la 2e journée de la Jupiler Pro League. Jonathan Bolingi (45e+3) et Omar Govea (64e) ont réduit la marque pour les Hurlus.

L'arbitre Wim Smet a eu recours à la vidéo en direct pour la première fois en championnat lors du penalty accordé à Mouscron en fin de première période. Au classement, Charleroi (6 points) est premier en attendant le résultat de Waregem-Saint-Trond à 20h30.

Charleroi a rapidement trouvé le chemin des filets grâce à une mésentente entre le gardien mouscronnois Jean Butez et Godeau, qui a détourné un centre de Nurio dans son but (3e, 0-1). Mouscron a d'emblée dessiné un mouvement incisif sur la droite mais la talonnade finale de Selim Amallah n'a pas inquiété un Nicolas Penneteau vigilant (4e). Par contre, Butez n'était pas au bout de ses peines: alerté une première fois par Lukebakio (10e), le gardien hurlu s'est incliné sur une reprise de l'extérieur du rectangle de l'attaquant carolo (30e, 0-2). Les Zèbres avaient le match sous contrôle lorsque Mergim Vojvoda a commis un penalty sur Nurio que Pollet, le spécialiste maison, a transformé (43e, 0-3). Si l'arbitre Wim Smet a résolument pris sa décision sur cette phase, il a eu recours à la vidéo pour accorder un coup de réparation à Bolingi (45e+3, 1-3).

Après une alerte signée Amallah-Bolingi, Charleroi a repris sa marche en avant: Pollet a ponctué un effort individuel en servant idéalement Lukebakio (52e, 1-4). En confiance, l'attaquant prêté par Anderlecht a alors permis sur corner à Dessoleil de corser l'addition (60e, 1-5). Les supporters visités ont encore eu droit un but, le premier en championnat du Mexicain Govea (64e, 2-5). Si la série s'est arrêtée à sept, on a assisté à une nouvelle phase de jeu pittoresque avec l'exclusion de Butez (83e) et comme Mircea Rednic avait effectué ses trois changements, Vojvoda a pris place dans le but.

Les réactions

Pollet : "Continuer cette série de victoires le plus longtemps possible"

"Cette victoire et mon but c'est positif. On a fait une grosse préparation avant le début du championnat. Ca me sourit, tant mieux pour moi. On a envie de prendre trois points au prochain match contre Anderlecht. Il va falloir essayer de continuer cette série de victoires le plus longtemps possible."

Lukebakio : "Je ne veux pas m'enflammer"

"Cette prestation c'est le début, je ne veux pas m'enflammer. Le collectif est très important, on veut continuer ainsi pour enchaîner les victoires. On s'entend bien avec David Pollet, ça se voit en match. Contre Anderlecht ce sera spécial. C'est mon club formateur, il me tient à coeur. Mais on préparera ce match avec beaucoup d'attention car on veut l'emporter."

Mazzù : "Ce n'est que le début pour Charleroi"

"Je ne suis pas satisfait dans le contenu. La défait est sévère pour Mouscron quand on voit ce qu'ils ont proposé. Notre bloc était parfois trop bas mais on a mis les occasions qu'il fallait. 6 sur 6 c'est un début de saison rêvé mais ce n'est que le début pour Charleroi. Nos arrières latéraux ont été très importants ce soir. Notre stratégie était basée sur eux et ils ont répondu présent. Le prochain match face à Anderlecht doit être préparé au mieux car c'est un grand Anderlecht cette saison."

Rednic : "On a essayé de jouer au football"

"Notre équipe a joué mais c'est difficile quand on prend un but dès la deuxième minute. Charleroi a été très réaliste ce soir. Je suis content car on a joué, on ne s'est pas contenté de balancer des longs ballons. Evidemment on doit éviter d'encaisser autant de buts. C'est dommage pour Jean Butez qui avait fait un beau match à Ostende et qui est fautif aujourd'hui. Logan Bailly va devoir jouer la semaine prochaine vu que notre gardien est exclu mais il n'est pas encore du tout fit."

