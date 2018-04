Pour l'entraîneur des Zèbres, Bruges n'est pas une équipe qui doute...

Après avoir pris son premier point dans ses playoffs 1 face au Racing Genk (2-2), le Sporting Charleroi va effectuer, ce jeudi (20h30), ce qui s'apparente certainement au déplacement le plus délicat à négocier en se rendant à Bruges, invaincu dans son stade depuis des mois et des mois en championnat. « J'espère que nous nous présenterons au Jan Breydel avec la même envie de réussir un truc que lors du 3-3 du mois de février, expliquait Felice Mazzù. Et je ne veux pas entendre dire que le Club Bruges est une équipe qui doute. C'est tout de même la formation qui est la plus proche de décrocher le titre. Ivan Leko peut s'appuyer sur de nombreux joueurs de qualité. On s'attend à un match difficile mais mon équipe est capable de réaliser un coup. Pour cela, il faudra avoir un peu plus de réussite que lors des deux premiers matches des playoffs. »

Remis de ses problèmes au dos, Nicolas Penneteau est de retour dans la sélection. Sera-t-il entre les perches carolos ? Felice Mazzù a laissé plâner le doute...

La sélection: Mandanda, Penneteau, Baume, Marinos, Martos, Dessoleil, Zajkov, Nurio, N'Ganga, Ilaimaharitra, Hendrickx, Diandy, Baby, Fall, Benavente, Rezaei, Pollet, Bedia, Grange, D'Alberto.