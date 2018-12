L’entraineur du Sporting ne veut pas que ses joueurs tombent dans la facilité face aux Flandriens.

Vendredi dernier, Charleroi réalisait une superbe opération au classement face aux Gantois, à la course également pour le top 6. Les Carolos tournent bien ces dernières semaines et l’entraineur compte bien surfer sur la vague afin de poursuivre sa série de résultats probants (13 points sur 15 lors des cinq dernières rencontres). Le club se rendra à Waregem ce dimanche, dans un match qui aura tout d’un piège tant les Waregemois sont capables du meilleur comme du pire…

"C’est une équipe qui est capable de produire de très belles choses. Il ne faut pas simplifier cette équipe à Théo Bongonda. Ils possèdent un Hamdi Harbaoui qui est généralement dans tous les bons coups. Si cette formation est dans un bon jour, elle peut réaliser de belles prouesses."

Pour preuve, le Sporting avait cravacher à l’aller et était revenu de l’enfer dans les ultimes secondes de la partie pour accrocher les trois points au Mambourg (3-2).

"Mais on ne doit certainement pas craindre Zulte. A partir du moment où l’on reproduit la même mentalité exemplaire que la semaine dernière, cela nous permettra de réaliser un bon match contre eux. On a tous envie de faire un 6/6 pour terminer l’année 2018 dans le top 6. On ne peut pas se permettre de leur donner confiance dans ce match. J'ai trouvé que c’était un bon Zulte lors de ses dernières sorties. Cette formation ne mérite pas son classement pour le moment", expliquait le T1 du Sporting, qui espère se mettre au chaud pendant les fêtes.