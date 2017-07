Alors que Yannis Anastasiou le mentor de Courtrai trouvait que son équipe fut la meilleure sur la pelouse du Mambourg et méritait de ne pas rentrer les mains vides, Felice Mazzù découpa la rencontre de samedi en quatre parties au moment de son analyse…

"Nous avons éprouvé des difficultés à rentrer dans le match, cela peut s’expliquer par le fait que c’était le premier match de la saison. Après notre but, j’ai vu 35 bonnes minutes avec une animation intéressante et une grosse possibilité de faire 2-0. Au retour des vestiaires, nous avons souffert pendant 20 minutes. Mes joueurs ont laissé Courtrai s’installer dans notre moitié de terrain. Pendant ce laps de temps, les Flandriens, qui ont bien utilisé les intervalles, auraient pu revenir au score. Lors des 25 dernières minutes, nos adversaires ont abusé de longs ballons de Courtrai. Nous n’avons pas remporté tous les duels mais nous avons bien géré les deuxièmes ballons."

Le mentor des Zèbres a ensuite expliqué pourquoi il a commencé la rencontre avec le duo Hendrickx-Benavente dans l’axe de l’entrejeu.

"La saison dernière, Charleroi a souvent évolué avec deux 6 ou un 6 et un 8. Cette saison, vu les blessures on a joué 90 % des matches de préparation avec un six qui n’est pas un six (NdlR : Hendrickx). Malgré le retour de Diandy on a démarré avec un dispositif très ouvert. J’aime opérer dans la cohérence. Ceux qui ont commencé aujourd’hui ont joué toute la préparation. Ce n’est pas mon style de faire jouer quelqu’un qui n’a que 70 minutes dans les jambes. On verra pour la suite. La gestion d’un groupe se fait sur une saison et pas sur un match ou deux."