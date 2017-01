Lors de cette semaine de stage à El Saler, Mehdi Bayat a rencontré ses 8 joueurs qui seront en fin de contrat au mois de juin. Voici ses intentions.

Penneteau "Nico est extrêmement important dans le vestiaire. Il est le relais de Felice sur le terrain. J’ai la volonté de le garder le plus longtemps possible au club car sa mentalité correspond à celle de Charleroi. Que ce soit comme gardien ou même pour envisager le début de sa carrière de coach, car il en a le profil et l’envie, il est chez lui ici."

Bakar "Il est conscient qu’il a montré de bonnes choses, mais également qu’on attend encore plus de lui. Il sait qu’il doit encore faire des efforts, tout en conservant son excellente mentalité. Une évaluation sera faite avec lui en fin de saison en fonction de son temps de jeu et de son évolution."

Dessoleil "C’est un gamin du club sur lequel nous comptons. Quand l’équipe a besoin de lui, il répond toujours présent. Il y a une réelle concurrence entre Willems et lui. Il y a donc beaucoup de chances pour qu’il soit encore avec nous la saison prochaine… et même la suivante."

Martos "C’est un garçon à part pour moi ! Javier m’a toujours accompagné vu qu’il est arrivé au club l’année où Mogi est parti. C’était lors de la culbute en D2 et, depuis, il a tout connu. Ce qu’il a réalisé à Charleroi est exceptionnel et il est donc évident qu’il sera encore avec nous la saison prochaine… et tant qu’il sera apte à jouer au foot. Le Sporting doit respecter un joueur qui lui a été fidèle de la sorte."

Stevance "Je suis très content qu’il soit de retour dans le groupe. Connaître deux blessures aussi graves et aussi rapides, c’est extrêmement rare. Aujourd’hui, Charleroi possède quatre attaquants pour deux places, au maximum. Pour son bien, on va donc envisager un prêt. Beaucoup d’équipes de D1B seraient heureuses de posséder un buteur comme lui dans leur projet d’atteindre la D1. Là-bas, il pourrait marquer des buts… et me convaincre de le garder."

N’Ganga "Il fait partie intégrante de notre projet. On aura encore besoin l’an prochain de la gnaque qu’il apporte dans le vestiaire et sur le terrain."

Boulenger "Je ne suis pas d’accord qu’il soit considéré comme un flop vu qu’il n’a pratiquement pas joué. Les rares fois où il a pu s’exprimer, il l’a fait correctement. Son cas devra donc être réétudié plus tard."

Les autres cas. Ethan Poulain, un jeune défenseur incorporé au noyau pro en début de saison, devrait être prêté à un club de D1B (idéalement) afin de trouver du temps de jeu. Roman Ferber, prêté à Mouscron en début de saison, arrive également en fin de contrat. Après s’être loupé au Sporting et chez les Hurlus, il ne recevra pas de nouvelle proposition de contrat de la part de Mehdi Bayat.