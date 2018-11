Charleroi Gabriele Angella a remplacé Martos au pied levé et en a directement imposé.

On était impatient de le voir à l’œuvre plus que quelques minutes en fin de match, comme au Standard (1 minute) et à Bruges (3 minutes). Et c’est arrivé dans des circonstances un peu spéciale, vu la blessure aux ischios de Martos dès la 18e minute de jeu. Mais même dans ces conditions, Gabriele Angella a assuré.

"Cela faisait longtemps que je n’avais plus joué mais je me suis bien senti", expliquait le défenseur italien prêté par l’Udinese, averti quelques minutes après être monté au jeu. "Cela arrive pour un défenseur mais peut-être que je devrai me montrer un peu plus attentif la prochaine fois. Quoi qu’il en soit, je suis heureux d’avoir aidé l’équipe à gagner ce match."

En montrant directement des signes de patron sur la pelouse. Angella (29 ans) a souvent dirigé ses équipiers. On l’a également vu gesticuler pour se faire respecter. Preuve qu’il est bien intégré. "Je me sens très bien dans l’équipe, qui m’a bien accueillie. Avec le coach et le staff qui parlent italien, c’est plus facile. Mais je ne suis pas plus important qu’un autre. J’essaie simplement de me donner à 100 %."

Même face à une équipe qui a souvent joué avec des longs ballons. "Cela ressemblait plus à un match anglais qu’italien, c’est certain", souriait Gabi. "Il a fallu se battre et être costaud. Mais je suis prêt mentalement et physiquement pour cela."

Et pour remplacer Martos dans la durée si la blessure de l’Espagnol se confirme. "Je suis désolé pour notre capitaine", terminait le défenseur italien. "C’est quelqu’un de très bien qui m’a directement accueilli quand je suis arrivé. Mais s’il faut le remplacer, je suis prêt."

Et il l’a montré à Daknam…

Mazzù : "Ramener de la confiance"

Felice Mazzù s’est montré satisfait de la seconde mi-temps de son équipe et d’un succès décroché au Daknam, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2003-2004 pour Charleroi. "Avec les joueurs, on a atteint un objectif en décrochant une deuxième victoire consécutive. J’espère que cela va ramener de la confiance et de la sérénité. On a traversé une période avec du doute à chaque fois qu’on gagnait un match. Une fois de plus, nous avons disputé deux mi-temps différentes. Dans la première, mon équipe était assez timorée. On n’a pas pris nos responsabilités offensivement et il y avait du déchet défensivement. Le fait que Lokeren mène était mérité. On a eu la chance de vite revenir au score et de pouvoir compter sur un grand Penneteau. Sur la 2de mi-temps, la victoire est méritée."