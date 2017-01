Ces deux dernières saisons, Charleroi a loupé son match de reprise (0-0 contre Saint-Trond et 0-2 contre le Cercle). "Mais si nos stats lors de janvier ne sont pas mauvaises." tempère Felice Mazzù.

3/12 en 2014, 5/12 en 2015 et 7/12 l’an dernier : Mazzù a raison. "Et je serai l’homme le plus heureux du monde si on parvenait à rééditer un 7/12."

Chose qui ne sera pas aisée face à des adversaires du calibre de Gand, Ostende, Zulte et Bruges. Grâce aux arrivées de Remacle et Harbaoui, Mazzù a de quoi se montrer optimiste. "Physiquement et tactiquement, ils sont prêts. Vont-ils débuter ? J’ai mes idées et je sais ce que je vais faire. Après, est-ce que cela fonctionnera ? Je n’en sais rien…"

Car si cette équipe de Gand a toujours réussi aux Zèbres (trois matches sans défaite de rang à la Ghelamco) lorsqu’ils s’y alignaient en 4-5-1, l’arrivée de Harbaoui laisse suppose que Mazzù devrait aligner un vrai 4-4-2 avec deux attaquants. "Gand nous a souvent permis de prendre des points. Mais le passé est le passé. D’autant plus qu’il s’agit d’un match de reprise. Gand a développé des dispositifs de jeu différents et a attiré de nouveaux joueurs. Cette année, on part un peu dans l’inconnue…"





