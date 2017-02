Tant que l’arbitrage ne sera pas professionnel en Belgique, notre football sera encore confronté régulièrement à ce genre de problème. C’est en effet Serge Gumienny qui a été désigné pour diriger la rencontre de dimanche entre Genk et Charleroi. Le hic ? En plus d’être limbourgeois, Gumienny travaille pour Nike (depuis 2013)… qui est l’équipementier officiel du Racing. Sa désignation passe très mal auprès des supporters de Charleroi. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs bombardé l’Union belge de lettres demandant le changement d’arbitre afin d’éviter tout conflit d’intérêt dans cette rencontre qui pourrait être décisive dans la lutte pour le Top 6. Mais l’UB ne cédera pas face à ce qu’elle considère être une forme de chantage. "On sait que nos arbitres sont impartiaux. Mais on leur évite les éventuels conflits d’intérêt lors des désignations. Dans ce cas, il ne faut pas aller trop loin. Nike n’est pas le sponsor principal du club, seulement son équipementier. Voilà pourquoi sa désignation ne constitue aucunement un problème à nos yeux", a fait savoir Pierre Cornez, le porte-parole de l’Union belge.

Par le passé , Paul Allaerts n’avait plus été désigné pour diriger les rencontres du Club Bruges car il travaillait pour Belfius (ex-Dexia), alors sponsor principal du Club.

Au Sporting, on refuse de verser dans la polémique. "On est parfois surpris par les désignations, mais on les respecte toujours. Et nous pensons que Serge Gumienny est justement réputé pour être un des arbitres qui gèrent le mieux le contexte des top-matches et la pression inhérente", nous a confié Pierre-Yves Hendrickx.

Cette saison, Gumienny n’a dirigé Genk qu’à une seule reprise. C’était lors de la… défaite des Limbourgeois à Zulte (1-0). Il n’a également arbitré Charleroi qu’une seule fois. C’était lors du tristement célèbre derby face au Standard.