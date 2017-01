Son changement de numéro a fonctionné. Alors qu’il avait ses débuts à Gand, avec le numéro 20, Hamdi Harbaoui arborait mardi soir le numéro 9. Un changement de flocage qui est intervenu à la suite du prêt de Stevance à Roulers. Et qui correspond bien au profil du Tunisien.

"Je suis content de marquer avec ce numéro dans le dos. On peut dire qu’il m’a porté chance", souriait l’ancien Anderlechtois. "C’est une belle récompense. Après le match à La Gantoise, où je n’avais eu qu’une occasion, j’ai travaillé dur pour faire mieux. Et forcément, quand un attaquant arrive dans un nouveau club, il espère marquer le plus rapidement possible. Cela va me mettre en confiance pour la suite."

En ouvrant le score dès la 2e minute, Hamdi Harbaoui a mis Charleroi sur les rails de la victoire. "C’est toujours plus facile de se libérer quand on mène au score. Surtout lorsqu’on joue avec un nouveau système. Mais je pense qu’on a bien compris les consignes du coach et qu’on a joué de manière appliquée."

Comme Marinos et Benavente, qui n’ont pas énormément de temps de jeu cette saison, le buteur carolo s’est mis en évidence à la Côte. "Le coach avait opéré plusieurs changements dans l’équipe et on a montré qu’on avait un noyau de qualité. Cela nous a boostés. On aura besoin de tout le monde pour parvenir à notre objectif."

Qui n’est autre qu’une place dans le Top 6. "On doit y croire", estimait Harbaoui. "On a enchaîné plusieurs résultats mitigés mais on travaille dur. Une victoire comme celle de ce soir va nous mettre en confiance. Mentalement, c’est très important."