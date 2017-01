Il y a quatre mois qu’il n’a plus débuté une rencontre de Pro League (c’était en septembre lors de la défaite 1-2 d’Anderlecht contre Westerlo). Et encore un peu plus longtemps qu’il n’a pas trouvé le chemin des buts. Pourtant, Hamdi Harbaoui a la banane avant de, très certainement, débuter sa première rencontre sous la vareuse zébrée. "Charleroi, c’était un choix du cœur. Dans le club, tout le monde me voulait et c’est pour ça que mon transfert s’est fait si rapidement. Mon passage à Anderlecht ne m’a pas démotivé, bien au contraire. Je suis animé par un esprit revanchard afin de prouver ma valeur."

Cela tombe bien car le Sporting aura besoin d’un tueur devant le but pour enfin résoudre ses soucis d’efficacité offensive. "Après une bonne préparation avec l’équipe, je me sens prêt ! Les clubs attendent toujours beaucoup de leurs attaquants mais je ne ressens pas de pression particulière. J’ai juste l’envie de me faire plaisir, d’aider l’équipe et de donner le meilleur de moi-même."

Et si Harbaoui aurait pu avancer un certain manque de rythme avant cette rencontre, il ne se cache pas… et lance même une fameuse pique envers son ancien club. "Je suis prêt ! D’ailleurs, on s’entraîne plus ici qu’à Anderlecht. Et l’intensité aux entraînements est également supérieure ! J’ai trouvé un groupe avec beaucoup de talent et d’ambition."