Le mercato hivernal de Charleroi aura donc duré… une matinée ! Quelques heures qui auront été suffisantes afin que Mehdi Bayat acte les arrivées de Hamdi Harbaoui (prêt de six mois, sans option d’achat) et de Jordan Remacle (contrat de six mois, assorti d’une option d’un an) ainsi que le départ de Sotiris Ninis (rupture de contrat).

"Voilà qui termine notre mercato", a dit Pierre-Yves Hendrickx, coupant donc court aux bruits qui auraient pu envoyer Mata, Marcq ou Penneteau vers des horizons plus rémunérateurs.

Seuls les départs de joueurs en manque de temps de jeu (Boulenger, Stevance) pourraient encore être enregistrés.

Charleroi dispose donc d’un groupe de 27 éléments pour partir en stage ce samedi midi et préparer les neuf derniers matches de 2017 qui doivent permettre aux Zèbres de rester dans le Top 6.

Felice Mazzù, voilà un mercato rondement et rapidement mené ?

"C’est une très bonne chose que nos renforts soient déjà là. On dispose de quinze jours pour les intégrer dans notre philosophie de jeu. Le fait qu’ils signent dès le premier jour de la reprise est la meilleure chose qui pouvait arriver à Charleroi."

Avez-vous déjà eu l’occasion de discuter avec eux ?

"Oui, et la conversation a été très positive. J’ai vraiment senti qu’ils avaient une grosse envie de nous rejoindre. Ils savent également qu’ils possèdent un profil que je recherchais."

Seront-ils prêts dès le 20 janvier et la reprise contre La Gantoise ?

"Hamdi est déjà sec et fit. Il a travaillé comme les autres garçons du groupe ce matin. Jordan me semble également fit , d’autant qu’il a joué une dizaine de matches cette saison avec l’Antwerp avant de rencontrer ces ennuis qui ne me concernent pas. Quand un joueur se lance dans un nouveau défi, le mental et l’envie passent de toute façon au-dessus de n’importe quel autre paramètre."

Hamdi et Jordan se connaissent très bien. Est-ce un plus ?

"Forcément ! Ces deux garçons ont l’habitude de jouer ensemble et savent comment se trouver. Cela va faciliter le travail."

Vous aviez réclamé l’arrivée de deux garçons répondant à ces profils. Désormais, vous avez donc la pression ?

"C’est une vraie bonne chose de pouvoir disposer très tôt de ce noyau, qui possède de la qualité et de la quantité. Aujourd’hui, le club, le groupe et le staff reçoivent deux joueurs qui correspondent à ce que tout le monde attendait. Et ce sont effectivement deux garçons que je désirais. Cela me met peut-être un peu plus de pression… mais ça ne m’inquiète pas."

Grâce à ce mercato, Charleroi réaffirme ses ambitions de Top 6 ?

"Après 21 matches, on est toujours dans le bon groupe. On a la chance d’accueillir deux joueurs qui connaissent bien le championnat belge. La bataille sera très rude jusqu’au bout pour se qualifier pour les playoffs. Elle pourrait se jouer sur des détails. J’espère que ces arrivées nous permettront donc de gommer certaines lacunes."