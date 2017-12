Quelques jours après une défaite douloureuse encaissée dans la 7 e minute des arrêts de jeu à Gand (1-0), les Zèbres vont terminer l’année 2017 par un déplacement à Waregem. Face à une équipe dans le creux, l’occasion sera belle pour les Hennuyers de retrouver le chemin de la victoire et de conforter leur 2 e place au général . Une position qui est le résultat de l’excellente saison des Zèbres qui ont vu le regard qu’on leur porte changer…

"C’est vrai que cela fait un peu bizarre quand j’entends ou que je lis que Charleroi est moins bien à cause d’une défaite à Gand ou un partage contre Genk", explique le médian carolo Gaëtan Hendrickx. "Il y a quelques années, personne ne se serait offusqué d’une défaite du Sporting face aux Buffalos . Maintenant, les avis ont changé. Pourtant ce n’est pas une catastrophe. En ce qui nous concerne, nous sommes conscients de notre potentiel, du chemin parcouru et à parcourir. On demeure les pieds sur terre et on profite de notre bonne saison."

Et avant de penser à Zulte Waregem, le joueur de Mazzù voulait évoquer une dernière fois la défaite à Gand : "On n’a pas connu un match sans à Gand. Quand on analyse une rencontre, il ne faut pas se baser uniquement sur le classement de l’équipe mais surtout sur les qualités de son noyau. Et l’effectif de La Gantoise est impressionnant. On pouvait faire mieux là-bas, surtout si j’avais inscrit mon énorme occasion. J’y ai pensé après le match mais il faut tourner la page."

Et regarder vers le match face à Zulte Waregem qui sera pris au sérieux par les Carolos.

"On doit se méfier d’une équipe qui connaît une mauvaise passe mais qui peut se réveiller à n’importe quel moment. On va tout faire pour gagner à Waregem et retrouver le goût de la victoire après deux matchs sans succès. Zulte Waregem compte de bons joueurs et propose un foot offensif. Ce club éprouve des difficultés à prendre des points mais ce ne sera pas un oiseau pour le chat. Je pense qu’ils ont perdu des unités à cause de leur parcours européen. Si on prend ce match à la légère, ils vont s’amuser."

Finir 2017 sur une bonne note permettrait aux Zèbres de connaître une trêve encore plus réjouissante et revenir en 2018 avec un moral gonflé à bloc. Tout en gardant la recette gagnante, expliquée par Gaëtan Hendrickx : "Une grande rigueur dans le travail. C’est certainement ce qui a souvent fait la différence en notre faveur depuis la reprise."